Una News: डीसी चौक पर खराब ट्रक ने रोकी रफ्तार, आधे घंटे तक रेंगते रहे वाहन

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ट्रक खराब होने की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित करने में जुट गई। चौक से गुजरने वाले वाहनों को व्यवस्थित तरीके से आगे निकालने के लिए पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान चौक के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ गया और कुछ समय के लिए यातायात की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। इसके कारण शहर के बीचोबीच वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जाम के कारण निजी व एचआरटसी बसें भी अपने गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद खराब ट्रक को चौक से हटाया गया। इसके बाद मार्ग पर यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हुई।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि चौक पर ट्रक के खराब होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हुई थी। ट्रक के हटने के बाद समस्या का समाधान हो गया।