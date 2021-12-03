Una News: रात को चोरी हुई बकरी, सुबह जली हालत में मिली

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जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब एक बजे अज्ञात व्यक्ति घर के पास से बकरी को चोरी कर ले गया। परिवार को बुधवार सुबह करीब पांच बजे बकरी के गायब होने का पता चला। इसी दौरान रात में एक दुकान के पास आग लगने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक बकरी जली हुई हालत में पड़ी थी। सुबह स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद बकरी के मालिक को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मुश्ताक खान ने जली हुई बकरी की पहचान अपनी बकरी के रूप में की।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पंडोगा चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। कुछ कैमरों की फुटेज में संदिग्ध लोगों की गतिविधियां सामने आने की बात कही जा रही है। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।