{"_id":"6aca27dd2c07261c580ddfc8","slug":"video-thanakalan-mla-vivek-sharma-inaugurated-an-open-gym-in-chhaproh-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"थानाकलां: छपरोह में विधायक विवेक शर्मा ने किया ओपन जिम का उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना कलां। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने छपरोह पंचायत में ओपन जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलकूद, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है। ओपन जिम युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने पंचायत प्रधान नीरज ठाकुर की कार्यशैली को जनहितैषी बताते हुए विकास कार्यों की सराहना की। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष विवेक मिंका, पूर्व अध्यक्ष राम आसरा शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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