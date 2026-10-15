{"_id":"6ad04939b3cbf33b6803f967","slug":"video-punjab-bandh-bus-services-affected-in-una-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब बंद के चलते ऊना में बसों की आवाजाही प्रभावित, यात्री परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब बंद के ऐलान का असर गुरुवार को ऊना में बसों की आवाजाही पर देखने को मिला। नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की मानसा में सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। इसके चलते बस सेवाएं प्रभावित हुईं और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊना बस अड्डे पर आमतौर पर सुबह के समय बसों की काफी चहल-पहल रहती है, लेकिन गुरुवार को स्थिति कुछ अलग नजर आई। पंजाब बंद के चलते बाहरी राज्यों से आने-जाने वाली बसों की संख्या कम रही। वहीं, ऊना से रवाना होने वाली कुछ बसें भी निर्धारित मार्ग के बजाय दूसरे रास्तों से निकलती दिखाई दीं। बसों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस सेवाओं में आई इस बाधा के कारण यात्रियों को असुविधा हुई। बंद के चलते प्रभावित मार्गों पर बसों की सामान्य आवाजाही कब तक बहाल होगी, इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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