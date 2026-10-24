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भरवांई स्कूल के एनएसएस स्वयंसेवियों ने मां चिंतपूर्णी दरबार में टेका माथा, चलाया स्वच्छता व नशा मुक्ति अभियान
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवांई का सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर इन दिनों उत्साह के साथ चल रहा है। शिविर के चौथे दिन कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार और महिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमारी तथा अध्यापक ललित मोहन, कृष्ण चंद, मैडम आरती, अनुराधा और सोनिया की अगुवाई में छात्र स्वयंसेवकों ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां श्री चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी भरकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर कार्यालय के सेवादार संदीप कुमार ने कैंप के सफल संचालन में छात्रों का विशेष सहयोग किया।
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