{"_id":"6ae2e2f6246a7df94108be02","slug":"video-noor-gadi-village-kachha-link-road-rainy-season-problem-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: नूर गाड़ी का संपर्क मार्ग कच्चा, ग्रामीण परेशान; बरसात में बढ़ जाती है मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बंगाणा विकासखंड के नूर गाड़ी गांव का संपर्क मार्ग कच्चा होने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात के मौसम में मार्ग पर कीचड़ और फिसलन बढ़ने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से संपर्क मार्ग को पक्का करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, कच्चे संपर्क मार्ग पर बरसात के दौरान आवाजाही करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कीचड़ और फिसलन के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। ऐसे में मार्ग को पक्का करने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि ग्रामीणों को मौसम के कारण होने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके। इस संपर्क मार्ग पर मत्स्य विभाग का कार्यालय और कानूनगो हट भी स्थित हैं। ऐसे में इन कार्यालयों में कामकाज के लिए आने वाले लोगों को भी कच्चे रास्ते के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के दौरान स्थिति और कठिन हो जाती है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से संपर्क मार्ग को पक्का करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सड़क पक्की होने से गांव के लोगों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में आने-जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। अब ग्रामीणों को मार्ग के सुधार के लिए संबंधित विभाग की कार्रवाई का इंतजार है।

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