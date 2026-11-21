{"_id":"6b018c3e42c9a9134907a074","slug":"video-maidi-nagar-panchayat-amb-secures-third-position-in-una-district-during-the-first-phase-of-the-census-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: जनगणना के प्रथम चरण में नगर पंचायत अंब ने जिले में हासिल किया तीसरा स्थान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैड़ी। जनगणना कार्य के प्रथम चरण को पूरा करने में नगर पंचायत अंब ने ऊना जिला में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में नगर पंचायत अंब की ओर से जनगणना कार्य में जुटे सुपरवाइजरों और प्रगणकों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम पारस अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष अनुसूया रानी, नगर पंचायत के पार्षद, नगर पंचायत सचिव हर्ष गुप्ता, जेई प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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