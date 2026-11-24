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वीडियो: 70 करोड़ से संवरेगा मां चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र, एनआईटी की टीम ने किया सर्वे
मां चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और सौंदर्यीकरण की योजना को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को एनआईटी हमीरपुर की तीन सदस्यीय तकनीकी टीम ने मंदिर क्षेत्र का दौरा कर प्रस्तावित विकास कार्यों का सर्वे किया। टीम ने 70 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के तकनीकी परीक्षण के लिए मौके पर विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने बताया कि टीम ने भरवाईं से लेकर मां चिंतपूर्णी मंदिर तक प्रस्तावित विकास कार्यों की व्यवहार्यता जांची। इस दौरान मौजूदा व्यवस्थाओं, निर्माण की संभावनाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलावों का आकलन किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। पहली परियोजना केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत पांच कनाल अधिग्रहित भूमि पर विकसित की जा रही है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य जारी है। वहीं, दूसरी परियोजना 70 करोड़ रुपये की है। इसके तहत भरवाईं से लेकर मंदिर तक पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रसाद भवन में नई सजावटी व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाएं विकसित करने की योजना है। एनआईटी हमीरपुर की टीम के तकनीकी सर्वे के बाद डीपीआर का परीक्षण किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने से मां चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र का स्वरूप निखरेगा और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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