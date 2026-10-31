{"_id":"6ae58ac23d1b39b23a06b0a7","slug":"video-jairam-thakur-said-the-congress-government-could-achieve-nothing-in-four-years-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"जयराम ठाकुर बोले-चार साल में कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस सरकार, अब चुनावी वर्ष में भटका रही जनता का ध्यान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वर्ष नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि चार साल के कार्यकाल में सरकार विकास के मोर्चे पर कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी। अब चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ ही सरकार अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने में जुट गई है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऊना जिला मुख्यालय में शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली, नशा तस्करी, गोलीकांड और प्रशासनिक फैसलों को लेकर कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार के चार साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को जिला मुख्यालय ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला।

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