HP Big News: दिवाली पर 17 जगह आग, पुलिस ने संभालीं 586 आपात घटनाएं; मौसम और क्रिकेट से जुड़े अहम अपडेट

हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। त्योहार के दौरान पुलिस की आपातकालीन सेवा और अग्निशमन विभाग को भी काफी व्यस्तता का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, हिमाचल की युवा महिला क्रिकेट टीम का चयन हुआ है और मुख्यमंत्री ने गोवर्धन व विश्वकर्मा पूजा में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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