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HP Big News: दिवाली पर 17 जगह आग, पुलिस ने संभालीं 586 आपात घटनाएं; मौसम और क्रिकेट से जुड़े अहम अपडेट

Mon, 09 Nov 2026 04:40 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 09 Nov 2026 04:40 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को मौसम, पुलिस, अग्निशमन, खेल और मुख्यमंत्री से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आईं। मौसम विभाग ने 12 और 13 नवंबर को गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई है। पढ़ें, प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को।

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हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। त्योहार के दौरान पुलिस की आपातकालीन सेवा और अग्निशमन विभाग को भी काफी व्यस्तता का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, हिमाचल की युवा महिला क्रिकेट टीम का चयन हुआ है और मुख्यमंत्री ने गोवर्धन व विश्वकर्मा पूजा में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से। 

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हिमाचल में 10 नवंबर से बदलेगा मौसम, 12 और 13 को गरज-चमक का अनुमान
हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के 9 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
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दिवाली पर हिमाचल पुलिस का रिकॉर्ड, 112 सेवा ने संभालीं 586 आपात घटनाएं
दिवाली के दिन हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 ने एक दिन में 586 आपात घटनाओं पर कार्रवाई कर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में इस सेवा की शुरुआत के बाद से एक दिन में दर्ज यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इनमें आग से संबंधित 187 घटनाएं भी शामिल रहीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
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दिवाली की रात शिमला में आग की 17 घटनाएं, सात लाख का नुकसान; तीन करोड़ की संपत्ति बचाई
दिवाली की रात शिमला और आसपास के क्षेत्रों में आग लगने की कुल 17 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में करीब सात लाख रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जबकि अग्निशमन विभाग ने लगभग तीन करोड़ रुपये की संपत्ति को जलने से बचा लिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

बीसीसीआई अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी के लिए हिमाचल की 16 सदस्यीय टीम घोषित
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई महिला अंडर-23 टी-20 एलीट ट्रॉफी 2026-27 के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। टीम की कप्तानी अंशिका ठाकुर को सौंपी गई है। प्रतियोगिता के सभी लीग मुकाबले गुजरात के राजकोट में खेले जाएंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने ओक ओवर में की गोवर्धन और विश्वकर्मा पूजा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में गोवर्धन और भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर उन्नति की कामना की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
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