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दिवाली पर हिमाचल पुलिस का रिकॉर्ड: 112 सेवा का शानदार रिस्पॉन्स, 586 आपात घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई

Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST
सार

दिवाली के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 ने एक दिन में 586 आपात घटनाओं को संभालकर नया रिकॉर्ड बनाया। इनमें आग लगने से जुड़ी 187 घटनाएं शामिल थीं। पुलिस के अनुसार, सभी घटनाओं में औसतन 3 मिनट 37 सेकंड में प्रतिक्रिया दी गई।

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हिमाचल प्रदेश पुलिस। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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दिवाली के त्योहार के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 ने एक दिन में सर्वाधिक 586 आपात घटनाओं पर कार्रवाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल प्रदेश में इस सेवा की शुरुआत के बाद से एक दिन में दर्ज यह सबसे अधिक घटनाएं हैं। इनमें आग लगने से संबंधित 187 मामले भी शामिल रहे।

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पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आपात घटनाओं की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद पुलिस की टीम ने औसतन 3 मिनट 37 सेकंड में प्रतिक्रिया दी। यह उपलब्धि आपातकालीन कॉल संभालने वाले कर्मचारियों, सूचना भेजने वाली टीम, पर्यवेक्षकों और मौके पर पहुंचने वाली पुलिस इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाती है।
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हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने ERSS-112 से जुड़ी पूरी टीम को इस प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के लोग दिवाली का त्योहार मना रहे थे, उस समय आपातकालीन सेवा के कर्मचारी लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में रिकॉर्ड 586 आपात घटनाओं को संभालना और इसके बावजूद कम समय में सहायता पहुंचाना कर्मचारियों के समर्पण, कार्यकुशलता और टीम भावना का प्रमाण है।
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डीजीपी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस आपातकालीन सेवा को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत निगरानी व्यवस्था बेहतर करने, जवाबदेही बढ़ाने, तकनीक का इस्तेमाल करने और कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा पर जोर दिया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन सेवा की असली सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितनी कॉल संभालीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि संकट के समय जरूरतमंद व्यक्ति तक कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से मदद पहुंचती है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आपातकालीन सेवा 112 को अधिक तेज, भरोसेमंद और आम लोगों के लिए उपयोगी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह सेवा दिन-रात और साल के सभी 365 दिन उपलब्ध रहती है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 112 नंबर पर फोन कर सहायता मांग सकते हैं।
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