जयराम ठाकुर बोले- बंगाणा में दोनों नेताओं की एकजुटता आगे भी दिखेगी

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पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बंगाणा में आयोजित कार्यक्रम सफल रहा। पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर कई दिनों बाद एक मंच पर नजर आए हैं और आने वाले समय में दोनों नेता और अधिक कार्यक्रमों में एक साथ दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी मिलकर काम कर रहे हैं।

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