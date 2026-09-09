{"_id":"6aa10bc5dfebdb82d3017e80","slug":"video-hrtc-private-bus-drivers-conductors-clash-at-una-isbt-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना आईएसबीटी में एचआरटीसी और निजी बस कर्मियों में मारपीट, मचा हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना आईएसबीटी में बुधवार को एचआरटीसी और निजी बस चालक-परिचालकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट के कारण बस अड्डे पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही। घटना के दौरान आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों और अन्य लोगों में भी अफरातफरी का माहौल बन गया। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ। फिलहाल मारपीट के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। बस अड्डे जैसे सार्वजनिक स्थान पर एचआरटीसी और निजी बस कर्मियों के बीच हुई मारपीट से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। पुलिस जांच के बाद ही विवाद की पूरी वजह और घटना में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

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