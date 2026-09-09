हिमाचल: कहासुनी से हाथापाई तक पहुंचा विवाद, ऊना बस अड्डे पर भिड़े एचआरटीसी और निजी बस कर्मी; देखें वीडियो

अंतरराज्यीय बस अड्डा ऊना में बुधवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब एचआरटीसी और निजी बस से जुड़े चालक-परिचालक आपस में उलझ गए। किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने से आईएसबीटी परिसर में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही।

घटना के दौरान बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों और अन्य लोगों का ध्यान भी विवाद की ओर चला गया। मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने के साथ दोनों पक्षों से घटना के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू की।

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पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट तक मामला कैसे पहुंचा। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस अड्डे पर सार्वजनिक रूप से हुई इस झड़प के बाद कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई।

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फिलहाल घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।