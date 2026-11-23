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ऊना: मांगें पूरी न होने पर 27 नवंबर को शिमला मुख्यालय का घेराव करेंगे एचआरटीसी पेंशनर
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने लंबित मांगों को पूरा न किए जाने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन के पेंशनर 27 नवंबर को शिमला स्थित मुख्यालय का घेराव करेंगे।
इस संबंध में सोमवार को एचआरटीसी के पुराने बस अड्डे ऊना में संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों और उन्हें पूरा करवाने के लिए आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की।
संगठन ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से उठाई जा रही मांगों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो पेंशनर शिमला पहुंचकर मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार और संबंधित प्रबंधन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करने की अपील की है।
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