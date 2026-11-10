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ऊना: दुघार में क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज, 24 टीमें दिखा रहीं दमखम
पंचायत तनोह के गांव दुघार में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल आयोजन में आसपास के क्षेत्र की कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता शुरू होने के साथ ही खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है।
प्रतियोगिता के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और खेल कौशल दिखाने का अवसर मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्हें उचित मंच मिलने पर अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। इसी उद्देश्य से प्रतियोगिता करवाई जा रही है।
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