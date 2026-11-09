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Una News: रायपुर मैदान के एक मकान और पशुशाला में लगी आग

Tue, 10 Nov 2026 05:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 05:25 AM IST
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Fire breaks out in a house and a cattle shed in Raipur Maidan
रायपुर मैदान के एक मकान और पशुशाला में लगी आग
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आग से तीन लाख रुपये के नुकसान का अनुमान
संवाद न्यूज एजेंसी
बंगाणा (ऊना)। उपमंडल बंगाणा की ग्राम पंचायत रायपुर मैदान में नौ नवंबर दोपहर को अचानक आग लग गई। मकान से धुआं उठता देख आसपास के लोग वहां एकत्र हो गए। लोगों ने आग की घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। इसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

पीड़ित परिवार के सदस्यों प्रीतो देवी पत्नी साधू राम, सोमनाथ और ज्ञान चंद ने बताया कि घटना में घर का सामान, पशुचारा, इमारती लकड़ी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि घटना के समय सभी पशु पशुशाला के बाहर थे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित परिवार ने बताया कि आग से करीब तीन लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। बंगाणा के तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि स्थानीय पटवारी और कानूनगो को मौके पर नुकसान के आकलन करने के लिए भेज दिया है। नुकसान की रिपोर्ट आने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों को उचित मुआवजा राशि वितरित की जाएगी।
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