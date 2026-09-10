{"_id":"6aa2831eb8682870b10cadd0","slug":"video-district-treasury-office-building-in-una-in-dilapidated-condition-public-urges-timely-action-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: जिला कोषाधिकारी कार्यालय ऊना का भवन जर्जर, लोगों ने समय रहते कदम उठाने की लगाई गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: जिला कोषाधिकारी कार्यालय ऊना का भवन जर्जर, लोगों ने समय रहते कदम उठाने की लगाई गुहार
जिला कोषाधिकारी कार्यालय ऊना वर्तमान में जर्जर बनी 1700 ईसवी के इमारती किले में संचालित किया जा रहा है। भवन के बाहर का दृश्य कार्यालय की दुर्दशा की स्थिति बयां कर रहा है। जहां पर दीवारों पर पेड़ उगे हैं और जगह-जगह पर दीवारें जर्जर हालत में हैं। शहर की प्रबुद्ध जनता ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस दिशा में समय रहते उचित कदम उठाए जाएं ताकि कोई भी अनहोनी घटना घटित ना हो सके
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।