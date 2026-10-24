बंगाणा: एनएसएस शिविर में स्वयंसेवियों ने निकाली टीवी मुक्त जागरूकता रैली

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उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रायपुर मैदान में चल रहे एनएसएस शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवियों ने टीवी मुक्त हो देश हमारा पर एक जागरूकता रैली निकाली। यह रैली स्कूल परिसर से रायपुर मैदान मेन बाजार चौक से होते हुए आसपास के घरों में भी स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया।

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