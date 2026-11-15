{"_id":"6af968c749d45426d1044dcd","slug":"video-asmita-weightlifting-city-tournament-gurukul-school-una-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: गुरुकुल स्कूल कटोहर कलां में सजी वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खेलों को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2026 को गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कटोहर कलां में ASMITA वेटलिफ्टिंग सिटी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश गौतम ने शिरकत की। खेलो इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता का संचालन गुरुकुल वेटलिफ्टिंग अकादमी के माध्यम से किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वेटलिफ्टिंग खेल को प्रोत्साहित करना और उभरते खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध करवाना रहा। ASMITA यानी Achieving Sports Milestone by Inspiring Women Through Action पहल के माध्यम से विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर प्रदान करना है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद खेल प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। साथ ही युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का मंच प्रदान करते हैं।

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