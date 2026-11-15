{"_id":"6af9533f55700aa8b100e0a0","slug":"video-thakur-ram-singh-memorial-state-level-volleyball-championship-bangana-una-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: बंगाणा में ठाकुर राम सिंह स्मृति राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू, प्रदेशभर की टीमें दिखा रहीं दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा में ठाकुर राम सिंह की स्मृति में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैदान में खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा, बेहतर तालमेल और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों की उभरती खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर की टीमों की भागीदारी से खिलाड़ियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने और अपने खेल को बेहतर बनाने का मंच मिल रहा है।

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