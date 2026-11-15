{"_id":"6af9533f55700aa8b100e0a0","slug":"video-thakur-ram-singh-memorial-state-level-volleyball-championship-bangana-una-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: बंगाणा में ठाकुर राम सिंह स्मृति राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू, प्रदेशभर की टीमें दिखा रहीं दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: बंगाणा में ठाकुर राम सिंह स्मृति राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू, प्रदेशभर की टीमें दिखा रहीं दमखम
ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा में ठाकुर राम सिंह की स्मृति में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैदान में खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा, बेहतर तालमेल और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों की उभरती खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर की टीमों की भागीदारी से खिलाड़ियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने और अपने खेल को बेहतर बनाने का मंच मिल रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।