वीडियो: प्ले वे स्कूल नालागढ़ में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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प्ले वे स्कूल नालागढ़ में शनिवार को छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें निर्णायक की भूमिका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नालागढ़ शाखा की अधिकारी श्याम भवी यादव ने निभाई । इस प्रतियोगिता में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी कक्षा के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक सुमति सिंघल के अलावा स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे।

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