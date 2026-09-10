{"_id":"6aa27f833d6adead840715b4","slug":"video-video-29th-national-mushroom-fair-in-solan-growers-from-20-states-participated-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन में 29वां राष्ट्रीय मशरूम मेला, 20 राज्यों के उत्पादक हुए शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खुंब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट में 29वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के 20 राज्यों से मशरूम उत्पादक और छात्र शामिल हुए। मेले का उद्घाटन डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति एचएस बवेजा ने किया। कुलपति ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मेले की सराहना की। मेले में मशरूम उत्पादों, उनसे बने उत्पादों और मशरूम उत्पादन में प्रयोग होने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। देशभर से आए लोगों ने बताया कि मेले से उन्हें मशरूम संबंधी नवीन जानकारियां मिली हैं। इन जानकारियों से उन्हें अपने व्यवसाय में काफी लाभ होगा। कुलपति बवेजा ने कहा कि यह मेला देशभर के मशरूम उत्पादकों के लिए नवीनतम जानकारी का स्रोत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा आबादी को मशरूम उत्पादन से जोड़ने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस लाभकारी व्यवसाय से जोड़ा जाए। कुलपति ने राष्ट्रीय मशरूम मेले को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह मेला उत्पादकों को नई तकनीक और जानकारी से अवगत कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की युवा आबादी को मशरूम उत्पादन से जोड़ना चाहते हैं। यह एक लाभकारी व्यवसाय है जो युवाओं के लिए अवसर पैदा कर सकता है। मेले जैसे आयोजन इस दिशा में सहायक सिद्ध होते हैं।

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