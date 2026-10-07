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सोलन में मौसम की आंख-मिचौली, सुबह छाई धुंध, दिन में खिली धूप और फिर हुई तेज बारिश
शहर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को मौसम का मिजाज बार-बार बदलता रहा। सुबह के समय शहर में धुंध छाई रही। इसके बाद करीब 11 बजे अचानक धूप खिल गई और करीब डेढ़ बजे तक तेज धूप रही। दोपहर करीब डेढ़ बजे के बाद मौसम ने फिर करवट ली और शहर व आसपास के क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश होती रही। बारिश के कारण कुछ समय के लिए मौसम पूरी तरह बदल गया। हालांकि करीब एक घंटे बाद बारिश थम गई और एक बार फिर तेज धूप खिल गई। सुबह धुंध, इसके बाद तेज धूप और फिर अचानक बारिश के बाद दोबारा धूप निकलने से लोग भी मौसम के इस बदलते मिजाज को लेकर हैरान रहे। इससे पहले मंगलवार शाम को भी सोलन शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई थी। लगातार बदल रहे मौसम के कारण लोगों को दिनभर कभी गर्मी तो कभी ठंडक का अहसास होता रहा।
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