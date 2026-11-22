{"_id":"6b02d5cf140aa4337905f380","slug":"video-gurukul-school-solan-anandmay-mathematics-workshop-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: गुरुकुल स्कूल में ‘आनंदमय गणित’ पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोलन में 21 और 22 नवंबर को सीबीएसई क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत ‘आनंदमय गणित’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य गणित शिक्षण को रुचिकर, गतिविधि आधारित और विद्यार्थी केंद्रित बनाना रहा। कार्यशाला में संसाधन व्यक्तियों डॉ. शिवानी शर्मा और श्री जैरनैल सिंह ने शिक्षकों को गणितीय अवधारणाओं को खेलों, पहेलियों, रोचक गतिविधियों और दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सरलता से समझाने के तरीके बताए। उन्होंने गणित को केवल सूत्रों और गणनाओं तक सीमित न रखकर प्रयोग एवं सहभागिता के जरिए पढ़ाने पर जोर दिया।

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