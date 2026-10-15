{"_id":"6ad05bcb02ede8088508403f","slug":"video-solan-weather-changes-light-rain-cold-increases-four-days-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में मौसम ने ली करवट, सुबह हल्की बारिश से बढ़ी ठंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिलेभर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह काले घने बादलों के बीच कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन के समय भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम खराब रहने और बारिश के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है। बुधवार को जहां दोपहर का तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं अब दिन का तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। नौणी मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने आगामी चार दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं।

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