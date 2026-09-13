{"_id":"6aa66ea402d88a33fb04835c","slug":"video-solan-under-14-football-final-rain-wet-thodo-ground-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारिश ने फाइनल में डाला खलल, ठोडो मैदान गीला; हमीरपुर और सोलन के बीच मुकाबला अटका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठोडो मैदान सोलन में चल रही राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले से पहले बारिश ने खलल डाल दिया है। रविवार को करीब एक घंटे तक हुई बारिश से मैदान पूरी तरह गीला हो गया। इसके चलते अभी तक फाइनल मैच शुरू नहीं हो पाया है। मैदान में जगह-जगह पानी और कीचड़ भरने से खिलाड़ियों के लिए मुकाबला करवाना चुनौती बन गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हमीरपुर और सोलन की टीमों के बीच होना है। मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ी और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, बारिश ने आयोजकों की तैयारियों को प्रभावित कर दिया है। मैदान गीला होने के कारण खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनल मुकाबले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से पहले ही बारिश ने आयोजकों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। मैदान में पानी और कीचड़ जमा होने से फाइनल मुकाबला शुरू करवाने को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आयोजकों के लिए अब मैदान को खेलने योग्य बनाने और मुकाबले के आयोजन को लेकर तैयारियां करना जरूरी होगा। करीब एक घंटे की बारिश के बाद मैदान की स्थिति खराब हो गई है। खिलाड़ियों और दर्शकों को फाइनल मुकाबले के शुरू होने का इंतजार है। बारिश के कारण मैदान में कई जगह पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है। ऐसे में खिलाड़ियों को दौड़ने और गेंद पर नियंत्रण बनाने में परेशानी हो सकती है। फाइनल मुकाबले के आयोजन को लेकर आयोजकों के सामने मैदान की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है। हमीरपुर और सोलन के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है। लेकिन बारिश के चलते मैच शुरू नहीं हो पाया है। अब मैदान की स्थिति और आयोजकों की तैयारियों के बाद ही फाइनल मुकाबला शुरू होने की उम्मीद है।

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