{"_id":"6aa647ee08796ee24a09a29a","slug":"video-subathu-women-celebrated-haritalika-teej-in-nayanagar-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: सुबाथू में महिलाओं ने मनाई हरितालिका तीज, पारंपरिक परिधानों में सजीं महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन जिले के सुबाथू के नयानगर में नेपाली समुदाय की महिलाओं ने हरितालिका तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया। नयानगर समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने गीत-संगीत और नृत्य के साथ जमकर खुशियां मनाईं। कार्यक्रम में महिलाओं ने एक-दूसरे को तीज की बधाई दी और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ त्योहार का आनंद लिया। आयोजन स्थल पर दिनभर उत्साह का माहौल बना रहा। महिलाओं और युवतियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समिति की ओर से महोत्सव को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। महिलाओं ने सामूहिक रूप से नृत्य किया और तीज के पारंपरिक गीत गाए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। हरितालिका तीज नेपाली समुदाय का प्रमुख त्योहार है। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पूजा-अर्चना करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। नयानगर में आयोजित इस महोत्सव ने महिलाओं को एक साथ मिलने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।

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