{"_id":"6aa647e9f663eb19b902b3bd","slug":"video-thodo-ground-solan-under-14-state-football-championship-final-day-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: ठोडो मैदान में अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम दिन, हमीरपुर फाइनल में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठोडो मैदान सोलन में चल रही राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। प्रतियोगिता के निर्णायक दिन पहले सेमीफाइनल में हमीरपुर ने सिरमौर को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताबी मुकाबले में हमीरपुर का सामना सोलन और शिमला के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। अंतिम दिन सुबह से ही ठोडो मैदान में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की चहल-पहल रही। विभिन्न जिलों से पहुंची अंडर-14 टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। पहले सेमीफाइनल में सिरमौर और हमीरपुर की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया, लेकिन अंत में हमीरपुर ने बाजी मार ली। जीत के साथ हमीरपुर ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सोलन और शिमला के बीच चल रहा है। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए मैदान पर पूरा दमखम लगा रहे हैं। स्थानीय दर्शकों की निगाहें भी इस मुकाबले पर टिकी हैं। प्रतियोगिता का समापन दोपहर बाद होगा। समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान वह विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया जाएगा। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता के माध्यम से कम उम्र के खिलाड़ियों को अपनी फुटबॉल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। अंतिम दिन होने वाले मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता का विजेता सामने आएगा।

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