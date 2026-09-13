{"_id":"6aa647e9f663eb19b902b3bd","slug":"video-thodo-ground-solan-under-14-state-football-championship-final-day-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: ठोडो मैदान में अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम दिन, हमीरपुर फाइनल में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन: ठोडो मैदान में अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम दिन, हमीरपुर फाइनल में
ठोडो मैदान सोलन में चल रही राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। प्रतियोगिता के निर्णायक दिन पहले सेमीफाइनल में हमीरपुर ने सिरमौर को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताबी मुकाबले में हमीरपुर का सामना सोलन और शिमला के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।
अंतिम दिन सुबह से ही ठोडो मैदान में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की चहल-पहल रही। विभिन्न जिलों से पहुंची अंडर-14 टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। पहले सेमीफाइनल में सिरमौर और हमीरपुर की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया, लेकिन अंत में हमीरपुर ने बाजी मार ली। जीत के साथ हमीरपुर ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सोलन और शिमला के बीच चल रहा है। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए मैदान पर पूरा दमखम लगा रहे हैं। स्थानीय दर्शकों की निगाहें भी इस मुकाबले पर टिकी हैं।
प्रतियोगिता का समापन दोपहर बाद होगा। समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान वह विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया जाएगा।
राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता के माध्यम से कम उम्र के खिलाड़ियों को अपनी फुटबॉल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। अंतिम दिन होने वाले मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता का विजेता सामने आएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।