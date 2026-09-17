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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर सोलन में रक्तदान शिविर, 50 यूनिट रक्त एकत्रित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर सोलन में भाजपा युवा मोर्चा शहरी मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा में योगदान दिया। इस दौरान करीब 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
आयोजकों के अनुसार, एकत्रित रक्त का उपयोग जरूरतमंद मरीजों और पीड़ित मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। रक्तदान शिविर के माध्यम से लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का संदेश भी दिया गया।
इस अवसर पर भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, ताकि यह रक्त जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक ऐसा सामाजिक कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में मदद मिल सकती है।
डॉ. राजेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के प्रति जुड़ाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के विकास के लिए हर संभव सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर के अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
भाजपा युवा मोर्चा शहरी मंडल के इस आयोजन में रक्तदान को सामाजिक सेवा से जोड़ते हुए लोगों को जागरूक किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में सहयोग, सेवा और जरूरतमंदों की मदद की भावना मजबूत होती है।
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