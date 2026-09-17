{"_id":"6aabbe520b9ff46970072875","slug":"video-grand-procession-taken-out-on-mall-road-solan-to-mark-the-vishwakarma-prakash-utsav-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: विश्वकर्मा प्रकाशोत्सव पर मालरोड सोलन में निकाली भव्य शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्वकर्मा प्रकाशोत्सव पर श्री विश्वकर्मा सभा सोलन की ओर से मालरोड पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर से शुरू होकर पुराने उपायुक्त कार्यालय होते हुए राजगढ़ रोड पर स्थित हरिमंदिर तक गई। वहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शोभायात्रा का उद्देश्य आपसी भाईचारा, प्रेम को बढ़ाना था। इस दौरान विश्वकर्मा की स्तुति की गई। इस दौरान श्री विश्वकर्मा सभा के प्रधान तीर्थ राम भंवरा, महासचिव अजय धीमान, उपाध्यक्ष यशपाल, ध्यानचंद, मीरा भारद्वाज, गोपाल, जीतराम, रविंद्र, विजय धीमान, राजेश आदि मौजूद रहे।

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