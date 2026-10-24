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सोलन: खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्ट में दूसरे दिन होंगे कई सत्र

Krishan Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:17 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:17 AM IST







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खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्ट के दूसरे दिन कई बड़े सेशन होंगे। आज के सेशन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणेपर्यावरण की सोडियम होगी देर शाम तक सत्र चलेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत एमएम नरवाने की किताब पर चर्चा से शुरू होगी। ... और पढ़ें

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