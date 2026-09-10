{"_id":"6aa27bb4a68a6df0630c189e","slug":"video-ramshehar-bjp-protest-roadshow-public-issues-roads-health-education-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: रामशहर में भाजपा का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामशहर में गुरुवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा मंडल रामशहर की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रोड शो निकाला और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में सोलन से भाजपा के कई प्रवक्ताओं के अलावा पूर्व विधायक केएल ठाकुर और भाजपा रामशहर मंडल अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई। खराब सड़कों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक मुद्दे भाजपा नेताओं ने रामशहर क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को प्रमुख मुद्दा बनाया। उनका कहना था कि सड़कें खराब होने के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी है, इसलिए सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। इसके अलावा राजकीय विद्यालय रामशहर में अध्यापकों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होना विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए जरूरी है। उन्होंने सरकार से शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग की। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिजली सब्सिडी और हिमकेयर को लेकर सरकार को घेरा रोष प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। भाजपा ने बिजली सब्सिडी में बदलाव को लेकर भी सरकार से सवाल किए। इसके साथ ही हिमकेयर योजना को बंद किए जाने और युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे को लेकर भी सरकार को घेरा गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उनके अनुसार धरातल पर उन वादों को पूरा करने की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। आगे भी जारी रहेगा जनहित के मुद्दों पर संघर्ष प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज करेगी। रामशहर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ प्रदेश स्तर के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा ने स्पष्ट किया कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर वह पीछे हटने वाली नहीं है।

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