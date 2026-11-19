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कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मानी ने कहा कि भाजपा सोलन के पूर्व प्रत्याशी डॉ. राजेश कश्यप ने जिस तरह सोलन में बन रहे मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के टेंडर आवंटन में गड़बड़ियों तो अगर उनके पास कोई इसका सबूत है तो बताएं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री शांडिल से ईमानदार कोई भी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेता गड़बड़ियों को साबित नहीं कर पाए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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