{"_id":"6afec2438af5905097083407","slug":"video-solan-agencies-are-verifying-gas-connections-in-the-kasauli-area-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: कसौली क्षेत्र में एजेंसियों गैस कनेक्शनों की कर रहीं जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कसौली विस की कई पंचायतों में इन दिनों गैस एजेंसियों की ओर से गैस कनेक्शनों की जांच की जा रही है। इसमें गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि घर-घर जाकर गैस कनेक्शन जांच रहे हैं। इसी के चलते ग्राम पंचायत बोहली में भी गैस एजेंसी के प्रतिनिधि पहुंचे। इस दौरान सभी पंचायत सदस्यों से आग्रह किया गया कि वह गैस कनेक्शनों की जांच करवाने में सहयोग करें।

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