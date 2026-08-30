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सोलन: बारिश से नुकसान का जायजा लेने परवाणू पहुंचे विधायक विनोद सुल्तानपुरी
शनिवार शाम करीब दो घंटे हुई तेज बारिश से परवाणू क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने रविवार को कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी मौके पर पहुंचे। विधायक के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
विधायक ने बारिश से प्रभावित अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर मौके की स्थिति देखी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बारिश के कारण हुए नुकसान की जानकारी ली और प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।
विनोद सुल्तानपुरी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग आपसी समन्वय के साथ तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।
दौरे के दौरान विधायक ने सड़कों को हुए नुकसान, विभिन्न स्थानों पर जलभराव और मलबा आने की स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने को कहा।
विधायक ने कहा कि भारी बारिश के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई करने और लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। प्रभावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार राहत और बहाली का काम किया जा रहा है।
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