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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। विकास खंड धर्मपुर की 26 पंचायतों में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत महिलाओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चयनित महिलाओं का सत्यापन विशेष ग्राम सभाओं में किया गया। अब तक विकास खंड की पंचायतों में 447 परिवारों से 605 महिलाओं का चयन किया गया है।सरकार की योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले सरकार ने परिवार की वार्षिक आय की सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से 11 दिसंबर को चार वर्ष की उपलब्धियों के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की जाएगी।विकास खंड अधिकारी धनीराम पंवर ने बताया कि नौ चरणों में सभी प्रकार की जांच पूरी करने के बाद 447 परिवारों की 605 महिलाओं का चयन किया गया है।इनसेटपंचायतवार चयनित महिलाओं का ब्योराविकास खंड धर्मपुर की पंचायतों में चयनित महिलाओं का ब्योरा इस प्रकार है। धर्मपुर पंचायत में 45 परिवारों की 57 महिलाएं, चम्मो में 27 परिवारों की 36, गुल्हाड़ी में 22 परिवारों की 31, जंगेशू में 15 परिवारों की 18, नाड़री में 25 परिवारों की 37, हुंडंग में 44 परिवारों की 59, कोटला में 11 परिवारों की 16, मेहलो में 10 परिवारों की 5, प्राथा में 6 परिवारों की 5, निचली गांगुड़ी में 52 परिवारों की 76, जाबली में 5 परिवारों की 4, कामली में 3 परिवारों की 5, कोटबेजा में 25 परिवारों की 37, बनासर में 6 परिवारों की 7, गनोल में 4 परिवारों की 5, रोड़ी में 31 परिवारों की 46, कसौली गड़खल में 7 परिवारों की 8, कोटी नाम्भ में 7 परिवारों की 8, नारायणी में 5 परिवारों की 7, सनवारा में 17 परिवारों की 20, टकसाल में 7 परिवारों की 11, आंजी मातला में 33 परिवारों की 49, चामियां में 12 परिवारों की 14, गढ़खल सनावर में 11 परिवारों की 16 और कोट पंचायत में 17 परिवारों की 23 महिलाएं चयनित हुई हैं। वहीं, अंबोटा पंचायत में कोई भी पात्र महिला नहीं मिली।