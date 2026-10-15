{"_id":"6ad07782b930b6bed50e2203","slug":"video-mukesh-sharma-counterattacks-bjp-guarantees-solan-congress-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: मुकेश शर्मा बोले- भाजपा बताए, केंद्र सरकार ने कितनी गारंटियां पूरी कीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भाजपा के धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भाजपा से सवाल किया कि वह पहले बताए कि केंद्र सरकार ने अब तक अपनी कितनी गारंटियां पूरी की हैं। सोलन में पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) और सुख आश्रय योजना का उल्लेख किया। मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओपीएस की गारंटी सबसे पहले पूरी की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने ऐसी कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जिन्हें चुनावी गारंटी के रूप में घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने सुख आश्रय योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार, प्रदेश सरकार अपने राजस्व के स्रोत तैयार करने पर काम कर रही है। सोलन में भाजपा ने प्रदेश सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और सरकार को इनका जवाब देना चाहिए। इसी मुद्दे पर मुकेश शर्मा ने भाजपा से केंद्र सरकार की गारंटियों का हिसाब मांगते हुए कांग्रेस सरकार की योजनाओं और फैसलों को सा

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