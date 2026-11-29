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जटोली में निर्माणाधीन भवन की प्रगति पर आम सभा में हुई चर्चा, सदस्यों ने दिया सहयोग का भरोसासंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। सिरमौर कल्याण मंच की आम सभा रविवार को जटोली स्थित निर्माणाधीन डॉ. यशवंत सिंह परमार कला एवं संस्कृति भवन में प्रधान प्रदीप मंमगाई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भवन के निर्माण की प्रगति और शेष कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि पर चर्चा की गई।प्रधान प्रदीप मंमगाई ने बताया कि भवन के निर्माण पर अब तक करीब 62 लाख खर्च किए जा चुके हैं। भवन को पूरी तरह तैयार करने के लिए लगभग 60 लाख रुपये की और आवश्यकता है। इस तरह निर्माण की लागत करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने सदस्यों से आर्थिक और अन्य माध्यमों से सहयोग करने की अपील की, ताकि भवन का निर्माण निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। सदस्यों ने अब तक हुए कार्य पर संतोष जताते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।आम सभा में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने कार्यकारिणी के कामकाज पर संतोष जताते हुए उसे अगले तीन साल तक जिम्मेदारी सौंपने पर सहमति जताई। साथ ही प्रधान को आवश्यकतानुसार कर्मठ सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल करने का अधिकार दिया गया।बैठक में सीए ऑडिट, सोशल ऑडिट और सदस्यता अभियान चलाने सहित कई प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस दौरान कोषाध्यक्ष सत्यपाल ठाकुर ने मंच का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में करीब 100 सदस्यों ने भाग लिया। मंच के महासचिव यशपाल कपूर ने बैठक का संचालन किया।