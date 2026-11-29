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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। यूरोकिड्स प्ले स्कूल कोटलानाला में वार्षिक समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के वाइस चेयरमैन डॉ. कर्नल प्रो. संजय शांडिल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।इस अवसर पर प्रधानाचार्या सीमा बहल ने मुख्यातिथि को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया, जबकि निदेशक शोभित बहल ने उन्हें शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मान दिया। स्कूल के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से अभिभावकों और अतिथियों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मुख्यातिथि ने मेडल और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया।इस दौरान यूरो-जूनियर कक्षा की छात्रा मिताक्षी जायसवाल को वर्षभर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। मुख्यातिथि डॉ. संजय शांडिल ने बच्चों की प्रतिभा और स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्या सीमा बहल ने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।