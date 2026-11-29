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बाजार में भी 200 मीटर के बाद अधूरा छोड़ा तारकोल बिछाने का कामसंवाद न्यूज एजेंसीरामशहर/नालागढ़(सोलन)। रामशहर से शिमला जाने वाले मार्ग पर महादेव के समीप सड़क की हालत वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह बने बड़े-बड़े गड्ढे सफर को जोखिम भरा बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को सड़क पर संभलकर चलने के बावजूद परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से सड़क की हालत सुधारने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी राहत नहीं मिल पाई है।लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क के गड्ढों में समय-समय पर मिट्टी डालकर उन्हें भर दिया जाता है। हालांकि, बारिश होने और वाहनों की आवाजाही से कुछ ही दिनों में मिट्टी बह जाती है और गड्ढे फिर उभर आते हैं। इससे सड़क की हालत जस की तस बनी रहती है। लोगों के अनुसार चार से पांच वर्षों से यह समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन सड़क की मरम्मत के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।सड़क की बदहाली का असर केवल महादेव के समीप ही नहीं, बल्कि रामशहर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले बाजार में सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया गया था। इससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि लंबे समय से चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन करीब 200 मीटर तक काम करने के बाद इसे अधूरा छोड़ दिया गया। इसके आगे सड़क पर फिर बड़े-बड़े गड्ढे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रहे हैं।लोगों का कहना है कि रामशहर क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए बार-बार बाजार आना पड़ता है। ऐसे में खस्ताहाल सड़क से गुजरना उनकी मजबूरी बन गया है। दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों को स्कूल-कॉलेज लेकर आने-जाने वाले अभिभावकों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है। लोगों ने विभाग से महादेव से रामशहर बाजार तक सड़क की हालत सुधारने और अधूरे तारकोल बिछाने के काम को पूरा करने की मांग की है।लोगों की जुबानी, सड़क की परेशानीरोजमर्रा के कार्यों के लिए रामशहर के दो-तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि दोपहिया वाहन लेकर गुजरते समय डर लगता है। - अमरदेव, पूर्व प्रधान, मटूलीसड़क की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं देखी। लंबे समय से हालत खराब होने के बावजूद समस्या का उचित समाधान नहीं किया जा रहा है। - भगत सिंह, रामशहरचार-पांच वर्षों से सड़क की हालत बेहद खराब है। बार-बार गड्ढों में मिट्टी भरने का काम किया जाता है, लेकिन इससे लोगों को राहत नहीं मिलती। - राजकुमार शर्मा, रामशहरबच्चों के साथ रोजाना रामशहर आना पड़ता है। सड़क की खस्ता हालत देखकर चिंता होती है। बच्चों को स्कूल और कॉलेज लाने-ले जाने में डर बना रहता है। - रोशनी देवी, वार्ड पंचमोड़ों को चौड़ा करने का काम जारीअभी महादेव तक सड़क को चौड़ा करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामशहर से महादेव तक कई खतरनाक मोड़ थे, जिन्हें जेसीबी और पोपलेन मशीनों की मदद से चौड़ा किया जा रहा है। इनका काम पूरा होते ही सड़क की हालत सुधारने का कार्य भी किया जाएगा।- ईश्वर चंद शर्मा, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रामशहर