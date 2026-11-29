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ढांग उपरली और ढांग निहली पंचायतों के किसानों ने ली राहत की सांस, गेहूं बिजाई में मिलेगी मददसंवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। उपमंडल नालागढ़ की ढांग उपरली और ढांग निहली पंचायतों के किसानों के लिए राहत की खबर है। करीब 2600 बीघा कृषि भूमि को सिंचित करने वाली भोरगट्टी सिंचाई योजना दोबारा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि जल शक्ति विभाग ने इस बार सरसा खड्ड में अस्थायी बांध बनाए बिना ही वैकल्पिक व्यवस्था से पानी उठाने का इंतजाम किया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए नियमित पानी मिल सकेगा और वे समय पर गेहूं की बिजाई कर पाएंगे।आमतौर पर विभाग हर साल सरसा खड्ड में अस्थायी बांध बनाकर पानी रोकता था। इसके बाद मोटर के माध्यम से पानी पंप हाउस तक पहुंचाया जाता था। लेकिन इस बार ढांग निहली पंचायत के पास खड्ड पर पुल निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में अस्थायी बांध बनाने से निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। इसे देखते हुए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई।ढांग निहली पंचायत के प्रधान हरप्रीत सिंह ने बताया कि स्थानीय विधायक के प्रयासों से पंप हाउस तक बिजली की लाइन पहुंचाई गई है। अब सरसा खड्ड में गड्ढा खोदकर मोटर स्थापित की गई है। इसके माध्यम से पानी उठाकर पंप हाउस तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से लिफ्ट कर खेतों में आपूर्ति की जा रही है। सिंचाई व्यवस्था बहाल होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वे अब गेहूं की बिजाई का काम शुरू कर सकेंगे।जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज गुप्ता ने बताया कि खड्ड में गड्ढा खोदकर मोटर स्थापित करने के बाद सिंचाई व्यवस्था बहाल कर दी गई है। किसानों को नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और वे समय पर बिजाई का काम पूरा कर सकेंगे।