सोलन: कामिनी कल्याण ने जीता तीन हजार का प्रथम पुरस्कार, एसईडीओ ने करवाई पत्र लेखन प्रतियोगिता

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सोलन एसईडीओ ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। इस समारोह में कुल 7000 रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किए गए। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा पीढ़ी में पढ़ने, लिखने और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की आदत विकसित करना था। सुबाथू की कामिनी कल्याण ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार जीता। सोलन पब्लिक स्कूल की गौरवी को द्वितीय स्थान के लिए 2000 रुपये मिले। पीएम श्री स्कूल सोलन की प्राची ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और उन्हें 1000 रुपये दिए गए। संस्कृति कॉलेज के सुमित को प्रारंभिक पुरस्कार के रूप में 500 रुपये प्रदान किए गए। सोलन पब्लिक स्कूल की एनी को विशेष पुरस्कार के रूप में 500 रुपये से सम्मानित किया गया। एसईडीओ के अध्यक्ष डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि तकनीक और सामाजिक माध्यमों के बढ़ते प्रभाव से पढ़ने और हाथ से लिखने की आदत कम हो रही है। उन्होंने समाज को पुनः पढ़ने, लिखने और सोचने की संस्कृति की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. कश्यप ने कहा कि लेखन केवल शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है। यह प्रक्रिया एक जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक के निर्माण में सहायक होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है।

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