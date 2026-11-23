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सोलन: कंडाघाट के जादरी मेले में मटकी फोड़ प्रतियोगिता बनी आकर्षण, महिलाओं ने रस्साकशी में दिखाया दम
उपमंडल कंडाघाट के जादरी मेले में पारंपरिक खेलों और मनोरंजक प्रतियोगिताओं ने खूब उत्साह पैदा किया। मेले में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के बीच महिलाओं की रस्साकशी और मटकी फोड़ प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।
महिलाओं की रस्साकशी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। प्रतियोगिताओं के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
मेला कमेटी की ओर से प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि निर्धारित की गई थी। विजेताओं के लिए 3100 रुपये और 2100 रुपये के इनाम रखे गए थे।
जादरी मेले में आयोजित इन प्रतियोगिताओं ने स्थानीय परंपराओं, मनोरंजन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया। मेले के दौरान लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आयोजन का आनंद उठाया।
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