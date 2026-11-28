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सोलन। पीएनएनएम गीता आदर्श विद्यालय में अंडर-14 शतरंज प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में छठी से आठवीं तक के 98 चयनित छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। लड़कियों की प्रतियोगिता में कक्षा सातवीं की तनीषा राय विजेता और कक्षा छठी की हरनूर वर्मा उपविजेता बनी। लड़कों के वर्ग में कक्षा आठवीं के अभिनव ठाकुर ने बाजी मारी और कक्षा सातवीं के आदित्य शर्मा उपविजेता रहे। प्रधानाचार्य स्नेह शर्मा, सह प्रधानाचार्य पंपोंश गुप्ता और शारीरिक अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता हुई।