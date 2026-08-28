{"_id":"6a91881005624f138102b423","slug":"video-class-iv-employees-of-maharishi-markandeshwar-university-stage-a-protest-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के क्लास-4 कर्मचारियों का धरना, मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहार के दिन भी महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय सुल्तानपुर में क्लास-4 कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों का कहना है कि कई दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इससे कर्मचारियों में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के अनुसार, पिछले दिनों उन्होंने स्थानीय सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के प्रधान अभिषेक के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मनप्रीत नंदा से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रशासन की ओर से कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गत सोमवार को दोबारा बुलाकर बातचीत के माध्यम से समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि अब शुक्रवार भी आ गया है, लेकिन उन्हें अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि वे बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से पहल नहीं होने के कारण उन्हें धरना जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

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