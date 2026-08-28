{"_id":"6a91881005624f138102b423","slug":"video-class-iv-employees-of-maharishi-markandeshwar-university-stage-a-protest-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के क्लास-4 कर्मचारियों का धरना, मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन: महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के क्लास-4 कर्मचारियों का धरना, मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से रोष
त्योहार के दिन भी महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय सुल्तानपुर में क्लास-4 कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों का कहना है कि कई दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इससे कर्मचारियों में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है।
कर्मचारियों के अनुसार, पिछले दिनों उन्होंने स्थानीय सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के प्रधान अभिषेक के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मनप्रीत नंदा से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रशासन की ओर से कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गत सोमवार को दोबारा बुलाकर बातचीत के माध्यम से समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि अब शुक्रवार भी आ गया है, लेकिन उन्हें अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि वे बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से पहल नहीं होने के कारण उन्हें धरना जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।