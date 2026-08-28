Solan News: ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भवन तैयार, अब उपकरणों का इंतजार

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धर्मपुर में तैयार की गई ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) का भवन बनकर तैयार है, अब आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों के आने का इंतजार है। करीब 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस यूनिट के भवन का निर्माण पिछले वर्ष दिसंबर में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।केंद्र सरकार की योजना के तहत देशभर में ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य लोगों को उनके नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य जांच एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। धर्मपुर में भी इसी उद्देश्य से इस यूनिट का निर्माण किया गया है।जिला कार्यक्रम अधिकारी गगनदीप ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन केंद्रों में आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपकरण मिलने के बाद यूनिट में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं शुरू की जा सकेंगी।इस यूनिट में मरीजों की विभिन्न बीमारियों की जांच के साथ-साथ दस्त, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके अलावा एचएमआईएस (हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के माध्यम से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और उपचार से संबंधित जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जा सकेगी।यूनिट में नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी से जुड़ी सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से मरीज के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों को उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इससे चिकित्सकों को मरीज की पिछली जांच और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।घर-द्वार के नजदीक मिलेंगी स्वास्थ्य जांच सुविधाएंब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को उनके घर-द्वार के नजदीक स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इससे लोगों को छोटी-बड़ी जांच के लिए दूर के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा और बीमारी की समय रहते पहचान करने में भी मदद मिलेगी।