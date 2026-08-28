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सोलन: भटोलीकलां में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

Fri, 28 Aug 2026 09:54 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बरोटीवाला (सोलन)।
संवाद न्यूज एजेंसी, बरोटीवाला (सोलन)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 09:54 PM IST
सार

सोलन जिले के भटोलीकलां में किराये के मकान में रह रहे 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। 

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Solan: Young man died of drug overdose in Bhatoli Kalan; police launch investigation.
नशे की ओवरडोज से माैत(सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भटोलीकलां में किराये के मकान में रह रहे 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। युवक की पहचान बिहार के अरवल जिले के कुचहरा चिरारी गांव निवासी राहुल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, राहुल पिछले कुछ समय से भटोलीकलां में अपने पांच दोस्तों के साथ एक कमरे में रह रहा था। गुरुवार को दिन के समय उसका रूममेट अभिषेक उसे बाजार में मिला।

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बताया जा रहा है कि राहुल ने अभिषेक को अपने पास नशे का सामान होने की बात कही और कमरे में जाकर नशे की डोज लेने की बात कही। इसके बाद दोनों कमरे में चले गए। पुलिस के अनुसार राहुल ने कमरे में सीरिंज से नशे की डोज ली। इसके बाद वह शौचालय में चला गया। आरोप है कि शौचालय में भी उसने नशे की दूसरी डोज ली, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर गया। काफी देर तक उसके बाहर नहीं आने पर साथियों ने उसे देखा तो वह बेहोशी की हालत में मिला। इसके बाद सोनू और आलोक उसे उपचार के लिए बद्दी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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राहुल के साथ कमरे में रहने वाले आलोक ने पुलिस को बताया कि उसने कमरे में नशे का इंजेक्शन लिया और इसके बाद वह शौचालय में गिर गया। पुलिस ने घटनास्थल से नशे के इस्तेमाल में लाई गई एक सीरिंज भी बरामद की है। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, राहुल पिछले करीब तीन वर्षों से अपने माता-पिता से अलग रह रहा था। उसने माता-पिता को अपने रहने के स्थान और काम के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं दी थी।

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