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बाहरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 577 विद्यार्थियों को मिली डिग्री, राज्यपाल बोले- नौकरी देने वाले बनें युवा

Fri, 09 Oct 2026 04:59 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Fri, 09 Oct 2026 04:59 PM IST
bahra university convocation 2026 577 students degrees solan
बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन का दीक्षांत समारोह-2026 शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 577 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। यह समारोह विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, लगन और शैक्षणिक उपलब्धियों का महत्वपूर्ण पड़ाव बना। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग देश तथा समाज की प्रगति के लिए करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बाहरा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं रायट-बाहरा समूह के अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह बाहरा, कुलपति प्रो. (डॉ.) आर.पी. नैंटा, कुलसचिव एवं कुलाधिपति के सलाहकार विनीत कुमार, सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना और सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में पुलिस अधीक्षक सोलन, उपनिदेशक जनसंपर्क, एसडीएम सोलन, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक और कर्मचारी भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए केवल डिग्री हासिल करने का अवसर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता का प्रतीक भी रहा। इस अवसर पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों के पीछे अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। अभिभावकों के विश्वास, त्याग और निरंतर प्रोत्साहन के साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन ने विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों में भी इन सभी के योगदान को सराहा गया। बाहरा विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 2010 में बाहरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसायटी के अंतर्गत हुई थी। विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़े 60 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और यहां लगभग 4,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को कुशल पेशेवर, जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करना है। इस दीक्षांत समारोह में 577 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान किया जाना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
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