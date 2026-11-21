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सोलन: सीएचसी धर्मपुर में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन, मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित कीं

Krishan Singh

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:34 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:34 PM IST







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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में एक दिवसीय आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बीएमओ धर्मपुर डॉ. परमिदर सिंह ने किया। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों ने लोगों के हड्डियों, मेडिसिन, महिला रोग व दांतों की जांच की गई। शिविर में जांच करवाने आए लोगों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। ... और पढ़ें

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